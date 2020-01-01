Браузер Edge начал проверять утечку паролей

Если ваш пароль скомпрометирован, браузер предложит его заменить.

Microsoft представила новую функцию браузера Edge, которая называется Password Monitor.

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Расширение будет проверять пароли и мониторить, не попал ли ваш пароль в DarkNet. По утверждению разработчиков, робот обходит сайты в поисках утекших паролей. Если робот найдет пароль, браузер предложит изменить его. Но это необязательное требование. За пользователями остается право оставить пароль неизменным.

На странице панели мониторинга Password Monitor в "Настройках" можно увидеть список всех своих утекших учетных данных. Далее вы сами выбираете, менять пароль или нет.

Новая функция пока недоступна для всех пользователей. В ближайшее время она появится у бета-пользователей, имеющих статус Insider.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft выпустила новый браузер на основе Chromium.