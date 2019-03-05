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Новый браузер Microsoft будет похож на Chrome

Комментариев: 1
Внешний вид будет привычен пользователям Google Chrome.
Edge будет похож на Chrome
Edge будет похож на Chrome
Chip

В конце прошлого года Microsoft объявила о переводе фирменного браузера Edge на движок с открытым исходным кодом Chromium с целью улучшения совместимости приложений и снижения фрагментации для веб-разработчиков. Теперь стало известно, что помимо изменений «под капотом» компания решила поработать и над внешним обликом программы, сделав её похожей на главного конкурента.

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Судя по скриншотам тестовой версии Microsoft Edge на базе Chromium, браузер станет похож на Chrome от Google. Так, справа от поисковой строки будут располагаться расширения и аватарка пользователя. Под ней разместятся закладки, а на домашней странице появятся часто посещаемые сайты. Лента с персональными новостями и другой информацией будет вызываться по нажатию специальной кнопки внизу экрана. Судя по скриншотам, новое меню настроек Microsoft Edge схоже с таковым в операционной системе Windows 10. 

Пока это тестовая версия, и к релизу Microsoft может что-то изменить или добавить другие функции. Когда обновление станет доступно пользователям — не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Windows 10 будет отговаривать пользователей от установки браузеров.

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Теги: Microsoft, Edge, браузер, Chrome
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Meritus    05.03.2019, 16:18
Оценка:  -1
Meritus
Мене повністю задовольняє Edge
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