Названы самые популярные операционки и браузеры в мире

Второе место среди браузеров неожиданно занял Edge.

Netmarketshare выпустила данные о доле рынка для настольных операционных систем и браузеров в марте 2020 года. В отчете мы ясно видим, что Microsoft Edge стал вторым по величине браузером в мире. Таким образом, "браузер для загрузки других браузеров" отвоевал свои позиции. Многие считают Edge преемником Internet Explorer. Таким образом, он "наследует" все недостатки последнего.

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Сначала посмотрим на настольные операционные системы. С окончанием поддержки Windows 7 все больше и больше пользователей переходят на Windows 10. Эта операционная система в настоящее время занимает 57,34% доли рынка, за ней следует Windows 7 с долей рынка 26,23%. Windows 8.1 заняла третье место с долей рынка 3,69%, затем MacOS X 10,14 с долей рынка 2,62%.

С точки зрения браузеров, доля рынка Google Chrome была немного увеличена. Сейчас он занимает 68,50% рынка, за ним следует Microsoft Edge с долей 7,59%. Другими словами, последний превзошел Mozilla Firefox как второй по величине браузер. Firefox и Internet Explorer занимают третье и четвертое места с долей рынка 7,19% и 5,87% соответственно.

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Однако следует отметить несколько факторов, которые помогли Microsoft Edge стать более популярным. Несколько лет назад он стал доступен для устройств iOS и Android. Это привлекло больше пользователей. И Microsoft регулярно оптимизирует свой браузер на основе предпочтений большего количества пользователей. Даже Google признал, что будет учиться у Edge для лучшего управления вкладками.

Напомним, ранее сообщалось, что браузер Edge начал проверять утечку паролей.