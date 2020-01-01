Единственное полное лунное затмение 2021 года: Трансляция
Полнолуние в среду (26 мая) совпадает с единственным полным лунным затмением 2021 года и с самой большой “суперлуной“ года.
Наблюдатели в Тихом океане будут иметь шанс увидеть полнолуние, когда Луна временно станет красной. Но для тех, кто находится в тех частях мира, где затмение не видно или где облака мешают обзору, будет несколько бесплатных веб-трансляций, показывающих затмение в режиме реального времени в режиме онлайн.
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Во время затмения Луна пройдет сквозь тень Земли, в результате чего она станет красной. Вот почему полные лунные затмения обычно называют “кровавыми лунами“. Примерно в то же время Луна достигнет перигея или точки, ближайшей к Земле на ее текущей орбите. Это заставит его казаться немного больше, чем средняя полная луна, что тоже сделает ее “суперлуной“.
Если позволит погода, Обсерватория Гриффита в Лос-Анджелесе планирует транслировать прямые трансляции Супер Цветочной Кровавой Луны в среду (26 мая), начиная с 11:45 по Киеву - всего за две минуты до начала полутеневой фазы лунного затмения. Трансляция закончится в 16:00 по Киеву, вскоре после окончания последней частичной фазы затмения.
Обсерватория Лоуэлла также будет транслировать затмение из нескольких телескопов.
Начиная с 12:30 по Киеву, “преподаватели Лоуэлла покажут живые виды затмения с помощью 14-дюймового телескопа Planewave и портативных телескопов Vixen с широким обзором“, - говорится в заявлении обсерватории.
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Это событие заканчивается в 14:25 по Киеву. Вы можете посмотреть его в прямом эфире в окне выше.
Европейское космическое агентство (ESA) будет транслировать в прямом эфире лунное затмение, начиная с 12:30 . Интернет-трансляция ЕКА длится два часа и заканчивается примерно через пять минут после окончания полной фазы затмения.
Поскольку полное лунное затмение не будет видно из Европы, веб-трансляция будет показывать прямые видеосъемки Луны из CSIRO (Организации научных и промышленных исследований Содружества, национального научного агентства Австралии), а также из системы слежения за дальним космосом ЕКА в Новая Норча, Западная Австралия.
Напомним, ранее мы рассказывали, как проходило единственное полное солнечное затмение в 2020 году.
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