Лунное затмение 26 мая будет втройне необычным

Первое лунное затмение 2021 года произойдет 26 мая. Но это будет особенное событие, так как это будет суперлуна, лунное затмение и красная кровавая луна одновременно. Итак, что же все это значит?

Что такое суперлуна? Суперлуние происходит при полной или новой луне и совпадает с самым близким подходом к Земле.

Орбита Луны вокруг Земли не идеально круглая. Это означает, что расстояние от Луны до Земли меняется по мере ее обхода вокруг планеты. Ближайшая точка орбиты, называемая перигеем, находится примерно на 45 000 километров ( 28 000 миль ) ближе к Земле, чем самая дальняя точка орбиты. Полнолуние, которое происходит около перигея, называется суперлуной.

Орбита Луны - не идеальный круг

Так почему это супер? Относительно близкое расположение Луны заставляет ее казаться немного больше и ярче, чем обычно, хотя разницу между суперлуной и нормальной луной обычно трудно заметить, если только вы не смотрите на две фотографии рядом.

Луна кажется на 12 процентов больше, когда она находится ближе всего к Земле, по сравнению с тем, когда она находится дальше всего wikimedia.org

Как происходит лунное затмение?

Лунное затмение происходит, когда тень Земли покрывает всю или часть Луны. Это может произойти только во время полнолуния, поэтому сначала нужно понять, как происходит полнолуние.

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Как и Земля, половина Луны освещена солнцем в любой момент времени. Полнолуние бывает, когда Луна и Солнце находятся на противоположных сторонах Земли. Это позволяет увидеть всю освещенную сторону, которая в ночном небе выглядит как круглый диск.

Если бы Луна имела полностью плоскую орбиту, каждое полнолуние было бы лунным затмением. Но орбита Луны наклонена примерно на 5 градусов относительно орбиты Земли. Таким образом, большую часть времени полная луна оказывается немного выше или ниже тени, отбрасываемой Землей.

Фазы Луны соответствуют тому, сколько освещенной стороны вы можете видеть с Земли

Но дважды на каждой лунной орбите Луна оказывается в одной горизонтальной плоскости с Землей и Солнцем. Если это соответствует полнолунию, Солнце, Земля и Луна образуют прямую линию, а Луна проходит сквозь тень Земли. Это приводит к полному лунному затмению.

Чтобы увидеть лунное затмение, нужно находиться на ночной стороне Земли, пока Луна проходит сквозь тень. Лучшее место, чтобы увидеть затмение 26 мая 2021 года, будет середина Тихого океана, Австралия, восточное побережье Азии и западное побережье Америки.

Почему луна выглядит красной?

Атмосфера Земли придает Луне кроваво-красное свечение во время полных лунных затмений wikimedia.org

Когда Луна полностью покрывается тенью Земли, она потемнеет, но не станет полностью черной. Вместо этого оно приобретает красный цвет, поэтому полные лунные затмения иногда называют красными или кровавыми лунами.

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Солнечный свет содержит все цвета видимого света. Частицы газа, составляющие атмосферу Земли, с большей вероятностью будут рассеивать синие волны света, в то время как красные волны проходят сквозь них. Это называется рассеянием Рэлея , и именно поэтому небо голубое, а рассветы и закаты часто красные.

В случае лунного затмения красный свет может проходить через атмосферу Земли и преломляться - или изгибаться - в сторону Луны, в то время как синий свет отфильтровывается. Это оставляет луну бледно-красноватого оттенка во время затмения.

Напомним, ранее сообщалось, что фотограф NASA заснял пролет МКС на фоне Суперлуния.