Обход санкций: Huawei сосредоточится на программном обеспечении

Основатель компании написал письмо сотрудникам, в котором предложил новый путь.

Китайская технологическая компания Huawei пережила неспокойное время с несколькими неудачами после того, как США с 2019 года наложили жесткие ограничения на американских поставщиков компании. Санкции были нацелены на нарушение траектории роста компании, при этом Вашингтон демонстративно обвинял Huawei в шпионской деятельности для правительства Китая.

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Основатель Huawei Рен Чжэнфэй во внутренней записке для сотрудников компании бросил вызов компании, призвав их обеспечить мировое лидерство с помощью разработки программного обеспечения. Huawei продолжила развитие и рост, выходящие за рамки первоначальных операций с оборудованием, которые были остановлены санкциями США.

Содержание внутренней служебной записки, которую ознакомило Reuters, является четким указанием на новое направление, на котором компания планирует сосредоточиться. Рен отметил, что Huawei сосредоточилась на разработке программного обеспечения, потому что успех в этой области ограничит огромное влияние США и гарантирует независимость и автономию.

Недавняя разработка уже привела к появлению операционной системы HarmonyOS, которая была разработана самой компанией после блокады США. Другие программные решения включают облачную систему искусственного интеллекта Mindspore и аналогичные ИТ-продукты. Новый подход будет основан на открытом исходном коде, и Huawei продолжит его разработку и внедрение.

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сОчевидно, что цель состоит в том, чтобы полностью обойти США и их союзников в развертывании программных решений для своих операций. Это ограничило бы влияние и вмешательство правительства США. По его мнению, как только компания сможет доминировать в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке и если стандарты США не будут соответствовать стандартам Huawei, то между обеими сторонами возникнут взаимные ограничения.

Это выглядит неплохим ходом, поскольку китайской компании не предвидится передышки. Нынешняя администрация США еще не пошла на уступки после введения ограничений бывшим президентом Дональдом Трампом.

Напомним, ранее сообщалось, что США давят на Евросоюз из-за оборудования Huawei.