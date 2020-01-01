Замена Android: HarmonyOS от Huawei появится уже в апреле

Операционка будет доступна сначала для смартфонов.

Операционная система HarmonyOS китайского технологического гиганта Huawei может стать коммерчески доступной уже в апреле, но не позднее середины года, согласно отчету yicai.com от 25 марта.

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Вице-президент Huawei Дуан Менгран представил метасервис HarmonyOS на мероприятии в четверг и сказал, что бета-версия 3 для разработчиков HarmonyOS будет выпущена в качестве обновления 31 марта.

Huawei выпустила бета-версию HarmonyOS для мобильных разработчиков в декабре прошлого года, что означает, что HarmonyOS впервые была коммерчески доступна на телефонах Huawei.

В феврале Ричард Ю, генеральный директор потребительского бизнеса Huawei, заявил, что флагманские телефоны Huawei могут быть обновлены до HarmonyOS, начиная с апреля.

Согласно демонстрации на мероприятии, телефоны под управлением HarmonyOS можно подключать к домашним развлекательным системам, фитнес-оборудованию и мелкой бытовой технике. Пользователи могут просто прикоснуться к этим устройствам своими телефонами, чтобы быстро вызвать связанные функции.

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HarmonyOS обновляется со скоростью одна версия в месяц, и компания все еще ускоряет внутреннюю эволюцию всей системы, говорится в отчете со ссылкой на персонал.

Ранее раскрытые планы адаптации показывают, что первые обновления HarmonyOS 2.0 включают серию Huawei Mate X2, серию Huawei Mate 40 и серию Huawei P40.

Поставки смартфонов Huawei упали на 42,4% в четвертом квартале прошлого года из-за нехватки компонентов и отсутствия сервисов GMS. HarmonyOS считается спасителем телефонов Huawei после ограниченного сотрудничества Huawei с Google.

Напомним, ранее сообщалось, что в Huawei назвали сроки выхода собственной замены Android.