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Тренды YouTube: NK - Красное вино и Прожарка Басты

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В тренде - музыка и юмористическое шоу.

NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - КРАСНОЕ ВИНО

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Видео на трек “Красное вино” погружает зрителя в таинственную реальность, в которой певица танцует страстный танец в полумраке. Она - воплощение желания. Она - сияющий любовный мираж. Когда растает ночь, мираж исчезнет. Но пьянящий образ обворожительной красотки забыть уже будет невозможно.

«Прожарка» Басты. Версия БЕЗ ЦЕНЗУРЫ! 

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Вася Вакуленко сядет в кресло главного героя, чтобы узнать всё, что о нем думает народ. Он выслушает все до одной жесткие шутки о своем творчестве, бизнесе и даже внешнем виде. Ему припомнят каждый плохой фильм с названием "Газгольдер", высмеют привычку читать песни с листа, пошутят над невнятной речью и многими другими строчками из его досье.

Напомним, ранее в тренды попал Финал Евровидения 2021.

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Теги: тренды YouTube, видео
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