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Тренды YouTube: Финал Евровидения 2021

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В тренде - музыкальный конкурс.

Måneskin - Zitti E Buoni - Italy - Grand Final - Eurovision 2021

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Победителем Евровидения 2021 стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Они набрали больше всего баллов благодаря зрительскому голосованию, хотя проигрывали по голосованию в национальных жюри.


Go_A - Shum - LIVE - Ukraine - First Semi-Final - Eurovision 2021

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Украинская группа Go_A с песней Shum заняла пятое место. Go_A также набрали мало баллов от национальных жюри, но получили много голосов от зрителей. В итоге - мы в пятерке лучших.

Напомним, ранее в тренды попали Пресс-конференция Зеленского и Евгений Чебатков х Big Russian Boss.

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Теги: тренды YouTube, видео
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