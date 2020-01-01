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Тренды YouTube: Пресс-конференция Зеленского и Евгений Чебатков х Big Russian Boss

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В тренде - политика и юмор.

Евгений Чебатков х Big Russian Boss | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Новыми гостями юмористического YouTube-шоу "Что было дальше?" стали комик Евгений Чебатков и рэпер Big Russian Boss.

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Судя по комментариям, зрителям больше всего запомнились подарки Big Russian Boss. Например, Алексей Щербаков получил руль для своего автомобиля, Эмир Кашоков — пистолет с гравировкой, Илья Макаров — хамон и подставку для него, Тамби Масаев — необычный будильник, а Нурлан Сабуров — "кальян" в форме автомата.

Пресконференція Володимира Зеленського 2021

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20 мая 2021 президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию. Прямая трансляция пресс конференции и анализ ответов президента - в Свобода Live.

Напомним, ранее в тренды попали Когда нападет Путин и почему он не женится и HammAli & Navai - Птичка.

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Теги: видео, тренды YouTube
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