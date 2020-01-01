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Тренды YouTube: Полуфинал Евровидения

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В тренде - музыкальный конкурс.

Go_A - Shum - LIVE - Ukraine

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Украинская группа Go_A выступила на первом полуфинале Евровидения 2021 в Роттердаме с песней Shum. Живое выступление заняло третье место в трендах. 

Manizha - Russian Woman

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Таджикская исполнительница Манижа, которая представляла Россию в этом году, также попала в тренды YouTube с выступлением на Евровидении. Она заняла седьмое место в трендах.

Eurovision Song Contest 2021 - First Semi-Final

А вот как проходил первый полуфинал Евровидения в Роттердаме. 

Напомним, ранее в тренды попали Железный купол Израиля и Жуткая авария в столице.

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Теги: тренды YouTube, видео
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