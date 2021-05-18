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Тренды YouTube: Железный купол Израиля и Жуткая авария в столице

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"Железный купол": как работает система противоракетной обороны, которая спасла Израиль

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Обстрелы еще продолжаются, но военные аналитики по всему миру заявляют, что "Железный купол" спас Израиль. В то же время, путь этой системы ПРО, самой эффективной в мире, был непростым. Разработку компании "Рафаэл" критиковали, а также был большой вопрос, примут ли ее на вооружение. Но последние события доказали: "Железный купол" спас тысячи жизней. Как работает система противоракетной обороны и почему такой или похожей, высокоэффективной до сих пор не имеет Украина за семь лет войны?

Жуткая авария в столице: две фуры сокрушили микроавтобус

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Адский ужас на трассе недалеко от столицы. Корреспондент собственными глазами видел, что осталось от микроавтобуса, которого раздавили между собой два многотонника.

Напомним, днем ранее в тренды попали Прожарка Азамата Мусагалиева и Мифы, в которые мы верим.

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Теги: тренды YouTube, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  18.05.2021, 13:02
Оценка:  0
гость
Железный кумпол был разработан против БАЛЛИСТИЧЕСКИХ целей. А если хамас начнет применять МАНЕВРИРУЮЩИЕ дроны ,крылатые ракеты и прочие низколетящие беспилотники? Вот тогда и будем посмотреть
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