Тренды YouTube: Железный купол Израиля и Жуткая авария в столице
"Железный купол": как работает система противоракетной обороны, которая спасла Израиль
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Обстрелы еще продолжаются, но военные аналитики по всему миру заявляют, что "Железный купол" спас Израиль. В то же время, путь этой системы ПРО, самой эффективной в мире, был непростым. Разработку компании "Рафаэл" критиковали, а также был большой вопрос, примут ли ее на вооружение. Но последние события доказали: "Железный купол" спас тысячи жизней. Как работает система противоракетной обороны и почему такой или похожей, высокоэффективной до сих пор не имеет Украина за семь лет войны?
Жуткая авария в столице: две фуры сокрушили микроавтобус
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Адский ужас на трассе недалеко от столицы. Корреспондент собственными глазами видел, что осталось от микроавтобуса, которого раздавили между собой два многотонника.
Напомним, днем ранее в тренды попали Прожарка Азамата Мусагалиева и Мифы, в которые мы верим.
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