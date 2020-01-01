Тренды YouTube: Прожарка Азамата Мусагалиева и Мифы, в которые мы верим

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«Прожарка» Азамата Мусагалиева. Версия БЕЗ ЦЕНЗУРЫ! Специальный гость - Гарик Харламов

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Тот, кто решил взобраться на трон главных телеведущих страны должен пройти испытание огнём на ТНТ4! Мэр Камызяка, друг Дорохова и просто АзаБраза в новом выпуске «Прожарки»!

Мифы, в которые мы верим #12

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На канале Utopia Show вышел ролик, в котором рассказывают о мифах, в которые мы, почему-то, до сих пор верим. Например, что дикобразы стреляют своими иголками, или что скунсы сильно воняют. Или, что лемминги могут покончить жизнь самоубийством. Или, что обезьяны любят бананы. Но это все неправда.

Напомним, ранее в тренды попали Новые звезды из Казахстана и арест Медведчука.