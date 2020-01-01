День в истории: 18 мая - Основание Монреаля и день розовой пантеры

В этот день, 18 мая, отмечаются такие события.

Основан город Монреаль

Монреаль

Несколько тысячелетий регион нынешнего Монреаля (Канада) населяли индейцы. Первое постоянное поселение французов возникло здесь 18 мая 1642 года. Поль Шомеди де Мезоннев стал первым правителем колонии, он и считается основателем Монреаля.

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Город начинал свою историю как небольшое индейское поселение под именем Виль-Мари у подножья горы Хошелага. В 1642 году гору переименовали в Королевский холм – Монт-Руаяль. От названия холма и произошло в дальнейшем имя города – Монреаль, расположившегося на реке Святого Лаврентия, недалеко от места её слияния с притоком Оттавой. Место, на котором построили будущий город, являлось островом длиной в 32 и шириной в 16 км.

Основание города Монреаля в Канаде стало частью масштабного миссионерского движения, которое базировалось во Франции. Город долгие годы оставался самым отдаленным постом миссионеров. Монреаль был отбит англичанами у французов еще в середине 18 века, но франкоговорящие и поныне составляют основное население исторического центра и всего города.

Современный Монреаль является сердцем провинции Квебек, негласной ее столицей, где сосредоточена половина населения Квебека. Это второй по величине город Канады, и по праву считается культурной и промышленной столицей страны. Город обладает редким сочетанием высокого экономического потенциала и богатыми европейскими традициями.

Международный день музеев

День музеев freepik.com

На XI Генеральной конференции Международного совета музеев (ICOM – International Council of Museums), который проходил в Москве в 1977 году, было рассмотрено предложение советской делегации о создании профессионального праздника всех музейных работников и специалистов.

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18 мая 1977 года ICOM принял решение об учреждении праздника «Международный день музеев». Цель праздника – привлечение внимания общественности к значению и роли музеев в жизни отдельного человека и всего общества в целом.

С 1978 года этот праздник отмечается работниками музеев, как профессиональный праздник, более чем в 150 странах мира.

Темы Международного дня музеев посвящаются различным проблемам, например, таким, как ответственность музеев перед обществом, незаконный вывоз культурных ценностей, музеи за мирную и гармоничную жизнь в обществе, создание сообщества и другим.

Традиционно в рамках празднования в России Международного дня музеев все музеи проводят различные мероприятия, посвященные профессиональному празднику. В этот день музеи широко открывают двери для посетителей всех возрастов и профессий. Во многих музеях вход бесплатный. Музеи проводят экскурсии, научные чтения, музейно-театральные представления, специальные занятия с детьми, открывают новые выставки.

День Розовой пантеры

День Розовой пантеры Скриншот

18 мая 2015 года жители планеты впервые отметили необычную дату – День Розовой Пантеры (Pink Panther Day) – новый праздник, учреждённый в Королевстве Любви (сообществе друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры).

Напомним, что Розовая Пантера – известный персонаж художественных и мультипликационных фильмов, любимый как детьми, так и взрослыми. Учредители праздника, отмечают, что именно способность данного персонажа к нестандартному мышлению и практической реализации своих идей (а конкретно – перекрашивание мира в розовый цвет), его юмор и позитивный настрой и стали главными мотивами для учреждения этой новой даты.

Главным символом праздника стал Розовый Бриллиант, а его «духовной основой» провозглашено нестандартное мышление и изменение окружающего мира. Ведь изменить окружающий мир к лучшему мы можем, только изменив себя и своё мышление. А окружающий мир – это не только люди, но и природа, и общество в целом, и каждый участник праздника, в широком смысле способный к созиданию и творчеству, представляет из себя вот такой уникальный Розовый Бриллиант, способный изменить окружающий мир к лучшему.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Minecraft и цветную фотографию.