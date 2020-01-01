День в истории: 3 апреля - Первый мобильный телефон и штрих-код

В этот день, 3 апреля, произошли такие события.

Первая в мире операция по пересадке почки

Юрий Вороной проводит операцию gazeta.ru

Эксперименты по пересадке почки, по сравнению с трансплантацией других органов, начались довольно рано – в самом начале 20 века, и получили широкое распространение. Первые эксперименты данных операций проводились над животными и выполнялись учеными разных стран, но были безуспешными.

Впервые в мире трансплантацию почки от человека человеку осуществил заведующий хирургическим отделением Харьковской городской больницы Юрий Вороной. 3 апреля 1933 года он пересадил 26-летней женщине почку 60-летнего умершего мужчины. Данный факт подтверждается архивными документами.

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В этот день в хирургическое отделение больницы Харькова была доставлена в полусознательном состоянии 26-летняя женщина со всеми симптомами сулемового отравления. В это же время в больницу был доставлен 60-летний мужчина с переломом основания черепа. Пострадавший умер в приемном покое. Вороной принял решение использовать почку умершего мужчины ради спасения жизни тяжелобольной. Операция началась через шесть часов после смерти пострадавшего.

Почка была трансплантирована как временная мера на период острой почечной недостаточности. Пересаженный орган включился в кровоток и начал функционировать. К сожалению, больная, прожив с чужой почкой более двух суток, умерла.

Тем не менее, значение этой операции трудно переоценить. Эта операция стала первой в мире трансплантацией почки от человека человеку, что доказало возможность в клинических условиях пересаживать не только кусочки тканей, а целые органы живому человеку. Также она опровергла теорию о так называемом «трупном яде», которая в те годы широко бытовала среди медиков.

В последствии Вороной провел еще несколько таких операций, но все они имели тот же результат. Отсутствие знаний иммунологии затормозило развитие трансплантологии на 30 лет, однако операции хирурга доказали принципиальную возможность пересадки трупного органа живому человеку. На сегодняшний день подобные операции проводятся в плановом порядке во многих клиниках мира.

День рождения мобильного телефона

Мартин Купер Joinfo

Знаковое событие, ставшее впоследствии Днем рождения мобильного телефона, произошло 3 апреля 1973 года. В тот день инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону. Свой первый звонок по телефону Motorola DynaTAC 8000Х он сделал знакомому в конкурирующую компанию Bell Laboratories, уточнив сразу, что разговаривает по мобильному телефону.

Мартин Купер работал в сфере телефонии и разработки аппарата мобильной связи уже давно, начиная с создания мобильных телефонных аппаратов для автомобилей. Подобные агрегаты весили порядка 13-14 кг. Так что новый аппарат, по которому был совершён звонок Купером, весивший чуть менее 900 грамм, был настоящим технологическим прорывом.

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Скажи сегодня кому-нибудь о сотовом телефоне весом почти в килограмм, с длиной корпуса около 22 сантиметров, а также шириной около 4 см и толщиной около 12 см – не каждый поверит в такое «чудо». А тогда, в 1973 году – это действительно было чудом, хоть и время работы аккумулятора составляло порядка 30 минут, а время его зарядки около 10 часов!

Дальнейшие события развивались уже значительно быстрее. Опытные образцы мобильного телефона превратились в коммерческие и вышли на рынок, пользуясь успехом, несмотря на огромную цену, составлявшую свыше 3500 долларов за аппарат.

Помимо компании Motorola к разработке мобильных телефонов и их дальнейшему развитию начали подключаться новые производители, брендовые имена которых сегодня на слуху у каждого жителя планеты. На этом поприще оставили заметный вклад такие компании, как Nokia, Siemens, Philips, Sony, Ericsson, Benefon, Sharp, Samsung, LG, Apple другие.

Развитие технологий неуклонно вело производителей по пути уменьшения размеров мобильных телефонов, увеличения ёмкости и производительности их аккумуляторов, а затем и процессоров. Сотовые телефоны узнали различные варианты форм-факторов: моноблок, с флипом, «раскладушка», слайдер, боковой слайдер, смартфон и другие.

Прочно вошедшие в обиход до такой степени, что уже отдельной темой обсуждений и исследований являются негативное влияние сотовых телефонов на здоровье человека, а также его безопасность в определённых условиях, мобильные телефоны, тем не менее, стали неотъемлемой частью нашей жизни. Так что дата 3 апреля имеет право на существование, являясь знаковым событием в истории изобретений 20 века.

День рождения штрих-кода

Штрих-код vmc-id.com

3 апреля, по некоторым данным, принято считать днем рождения штрихового кода (штрих-кода) – одного из самых передовых и полезных изобретений 20 века, которое положило начало автоматизации процесса учёта и отпуска товаров, а значит, улучшило и ускорило процесс обслуживания покупателя. Именно в этот день в 1973 году компания IBM официально представила свою разработку UPC – один из самых распространенных линейных символик штрихового кода. С тех пор эта дата и считается Днем рождения штрих-кода, а его родителями принято считать Бернарда Силвера и Норманна Джозефа Вудленда.

3 апреля 1973 года объединенный съезд представителей торговых сетей (NAFC) утвердил окончательный вариант прямого штрих-кода UPS (Universal Product Code) как новый стандарт маркировки товаров. А первым товаром, который был продан по штрих-коду (просканирован на кассе магазина), была жевательная резинка. Это историческое событие произошло 26 июня 1974 года в одном из супермаркетов города Трой (штат Огайо, США). Кстати, одна из этих упаковок жвачки теперь храниться в Смитсоновском музее американской истории.

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Повсеместно же штрих-код стал использоваться с 1974 года. В Западной Европе для идентификации потребительских товаров стала использоваться аналогичная система под названием «Европейский артикул» (EAN – European Article Numbering), но позднее – с 1977 года. И сегодня без этих черных полосок не сможет работать ни один крупный супермаркет, ведь промаркированный штрих-кодом товар или продукт легко идентифицировать, а значит, облегчает обслуживание покупателя.

В настоящее время чаще используется штрих-код EAN-13, записанный с помощью полос разной толщины и с помощью 13 цифр. Этим кодом маркируется 80% продукции в мире. Кстати, первые две (или три) цифры в коде обозначают страну – изготовитель товара. Так, код России, как производителя товара – 460 и 461.

Кстати, сегодня штрих-коды – не обязательно последовательность черных и белых полос. Также существуют штриховые коды, состоящие из точек, квадратов и других геометрических фигур, которые легко распознаются машиной. А некоторым дизайнерам удается создавать из них целые произведения искусства, не ухудшая при этом свойств считываемости кода. Это направление в дизайне упаковок даже получило своё называние – «Barcode art». Причём штрих-код используется не только в торговле, но и для маркировки билетов, документов и т.д.

Напомним, днем ранее мы вспоминали учреждение NASA и облет Луны