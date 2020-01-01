Xiaomi запатентовала смартфон с дополнительным дисплеем

Этот новый телефон оснащен двухсторонним выдвижным механизмом, а также оснащен дополнительным дисплеем.

Согласно отчету LetsGoDigital, китайский технологический гигант запатентовал уникальное и футуристическое устройство с механизмом скольжения, который работает в двух направлениях. Проще говоря, устройство имеет часть, которая скользит как с левой, так и с правой стороны устройства, отсюда и термин двустороннего скольжения. Глядя на изображения, представленные в патенте, одним из самых интересных аспектов этого устройства, помимо его двустороннего слайдера, является то, что каждое из них служит разным целям.

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Когда пользователь сдвигает устройство вправо, можно увидеть модуль камеры. С другой стороны, левая часть механизма слайдера открывает дополнительный дисплей меньшего размера. Этот дисплей узкий, но такой же высокий, как и основной. Смартфон похож на любое другое устройство на рынке, но с дисплеем, который покрывает всю переднюю часть. Ни передняя камера, ни какие-либо другие швы не заметны, чего и следовало ожидать, поскольку камера размещена на сдвижном механизме.

Патент на смартфон letsgodigital.org

Примечательно, что на задней панели нет модуля задней камеры, но датчики изображения также размещены на механизме слайдера. На передней панели есть три выреза, а на задней - четыре выреза. Это придает устройству отчетливо минималистичный и футуристический вид.

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К сожалению, неизвестно, действительно ли Xiaomi работает над таким устройством или покрывает все базы. Но известно, что бренд представляет инновационный дизайн смартфонов, поэтому мы можем увидеть концепцию когда-нибудь в будущем, но это всего лишь предположение, и воспринимайте это с долей скепсиса.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовал смартфон со встроенными беспроводными наушниками.