Xiaomi запатентовала дырявые экраны с несколькими отверстиями

Патент получен на 24 варианта расположения камер.

Прошлый год закончился дебютом целого ряда смартфонов с “дырявыми“ экранами. И мы уже слышали о возможности появления такого устройства в ассортименте Xiaomi. А теперь эту информацию подтвердили и наши коллеги из Lets Go Digital, обнаружившие новый патент Xiaomi в базе данных Всемирного агентства по интеллектуальной собственности.

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В патенте описывается сразу 24 разных варианта дизайна смартфонов Xiaomi с “дырявым“ дисплеем, многие из которых позволяют установить в экран сразу две фронтальные камеры. Причём, в отличие от того же Samsung Galaxy S10+, китайский производитель предпочитает использовать отдельные отверстия под каждую камеру. В некоторых случаях он разносит их на противоположные стороны смартфона, а некоторые отверстия в дисплее предназначены для установки там индикатора уведомлений или LED-вспышки для фронтальной камеры.

Наиболее вероятным кандидатом на роль первого смартфона Xiaomi с таким дисплеем может стать новый Xiaomi Mi MIX 4. Хотя не исключено, что в будущем “дырявые“ экраны будут использоваться во флагманской серии Mi и линейке Redmi.

Ближайшая презентация Xiaomi пройдёт 24 февраля в рамках выставки MWC 2019. На ней будет показан флагманский смартфон Mi MIX 3 5G. А ещё одной интересной новинкой мероприятия может стать первый складной смартфон китайской компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi прекратила поддержку пяти смартфонов.

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