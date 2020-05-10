Xiaomi патентует новый складной смартфон

Телефон будет похож на Huawei Mate Xs.

Недавно появился новый патент Xiaomi для складного смартфона. Патент был найден в базе данных CNIPA (Китайская национальная администрация интеллектуальной собственности) и показывает устройство, очень похожее на Huawei Mate Xs.

Глядя на изображения, патент Xiaomi относится к смартфону с гибким дисплеем. После полного раскрытия он складывается наружу с заметной рамкой в ​​правом углу. Когда он разложен, передняя сторона представляет собой полноэкранный корпус, а задняя часть имеет узкий сегмент, в котором находится модуль камеры. Этот дизайн очень похож на Mate Xs, который был запущен ранее в этом году.

Патент на смартфон letsgodigital.org

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Большой дисплей на передней панели имеет незначительные рамки вокруг него, а в узком правом углу также есть клавиши регулировки громкости и кнопка питания. Узкий сегмент на задней панели оснащен четырьмя камерами, микрофоном, светодиодной вспышкой и кнопкой. Эта кнопка, очевидно, нажата, чтобы освободить и развернуть дисплей с его места. Другими словами, дисплей защищен этим механизмом.

Запатентованный смартфон Xiaomi заряжается через порт USB Type C. При взгляде на устройство сзади можно наблюдать, как шарнирная механика на задней панели устройства развернута. К сожалению, неизвестно, действительно ли китайский технический гигант изготовит такое устройство.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовал новый складной смартфон.