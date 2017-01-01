Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Xiaomi запатентовал новый складной смартфон

Комментариев: 0
Этот телефон будет походить на Mix Alpha.
Рендер смартфона по патенту
Рендер смартфона по патенту
gsmarena.com

Xiaomi представила свой смартфон будущего Mix Alpha еще в сентябре и с тех пор компания ничего о новинке не рассказала. Да, ходили разговоры об ограниченных продажах в декабре, но какие планы у компании касательно более масштабного распространения новинки — об этом пока неизвестно. И вот, на фоне общих догадок, в сети появилось изображение нового патента компании, которое более-менее разъясняет о том, какие же планы у компании на Mix Alpha.

Читай также: Samsung запатентовала новый складной смартфон

По всей видимости, компания приняла решение не пускать в серийное производство смартфон, со всех сторон окутанный дисплеем, вместо это сделав из устройства более привычный большинству складной смартфон. Основной особенностью новинки станет две зоны изгиба на 180°, одна из которых имеет меньшую площадь, чем другая, а также наличие квадрокамеры. Будет ли устройство оснащено 108 Мп основной камерой или же компания к моменту выпуска использует другой модуль — об этом пока неизвестно.

Что интересно, новый патент очень напоминает своим видом смартфон, который компания показала еще в начале 2019 года в виде прототипа. К слову, во время анонса Mix Alpha многие как раз отметили сходство устройства с этим самым прототипом.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустит менее тысячи экземпляров своего супер-телефона.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Mix Alpha, Xiaomi
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь