Xiaomi запатентовал смартфон со встроенными беспроводными наушниками

Патент на смартфон опубликован в китайской базе данных патентов.

Китайский производитель смартфонов Xiaomi запатентовал уникальный смартфон, подобных которому еще нет на рынке.

Верхняя панель устройства содержит отсеки для хранения полностью беспроводных наушников, которые в этом состоянии будут постоянно заряжаться.

Патент на смартфон с наушниками letsgodigital

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То есть, производитель работает над решением, которое исключит использование чехла для зарядки, что в теории может оказаться довольно удобным. Особенностью наушников является то, что верхняя часть вращается. Одна позиция предназначена для ношения в ушах, а другая для хранения в корпусе смартфона.

Наушники будут подключены через Bluetooth, а также ожидается система шумоподавления, которая становится все более популярной и появляется даже в недорогих моделях.

Патент на смартфон с наушниками letsgodigital

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Производители смартфонов всегда говорили, что современные смартфоны упакованы настолько плотно, что некоторые люди даже не могут найти место для стандартного 3,5-мм разъема. Интересно, как Xiaomi справится с такой задачей.

Изображения также намекают на то, что смартфон будет иметь фронтальную камеру, скрытую под поверхностью экрана.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появились фото прототипа смартфона Xiaomi Comet.