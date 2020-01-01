Xiaomi запатентовал смартфон со встроенными беспроводными наушниками
Китайский производитель смартфонов Xiaomi запатентовал уникальный смартфон, подобных которому еще нет на рынке.
Верхняя панель устройства содержит отсеки для хранения полностью беспроводных наушников, которые в этом состоянии будут постоянно заряжаться.
Читай также: Xiaomi запатентовала смартфон-раскладушку
То есть, производитель работает над решением, которое исключит использование чехла для зарядки, что в теории может оказаться довольно удобным. Особенностью наушников является то, что верхняя часть вращается. Одна позиция предназначена для ношения в ушах, а другая для хранения в корпусе смартфона.
Наушники будут подключены через Bluetooth, а также ожидается система шумоподавления, которая становится все более популярной и появляется даже в недорогих моделях.
Читай также: Xiaomi разрабатывает смартфон с камерой на 144 Мп
Производители смартфонов всегда говорили, что современные смартфоны упакованы настолько плотно, что некоторые люди даже не могут найти место для стандартного 3,5-мм разъема. Интересно, как Xiaomi справится с такой задачей.
Изображения также намекают на то, что смартфон будет иметь фронтальную камеру, скрытую под поверхностью экрана.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появились фото прототипа смартфона Xiaomi Comet.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил