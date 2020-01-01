Disney показал настоящий световой меч из Звездных войн

Меч скоро будет доступен в новом отеле Disney.

Disney наконец- то впервые представил свой "настоящий" выдвижной световой меч, который компания анонсировала в апреле. Теперь доступно новое видео, показывающее меч в действии. И это выглядит очень и очень круто.

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По слухам, новый игрушечный световой меч не требует каких-либо неудобных пластиковых опорных лезвий. Вместо этого он оснащен выдвигающимся световым лезвием, которое выступает из (в остальном довольно нормального) эфеса - точно так же, как потрескивающие энергетические лезвия в фильмах.

В объявлении не содержится слишком много подробностей о том, как на самом деле работают выдвижные клинки, но в Интернете уже собрали воедино грубую идею из патентных заявок Disney. Общие черты заключаются в том, что новое лезвие работает почти как модифицированная моторизованная рулетка, втягивая и расширяя лист пластика и светодиодные фонари, чтобы имитировать эффект зажигания.

Новые мечи, как и ожидалось, станут частью грядущего иммерсивного отеля Disney Star Wars: Galactic Starcruiser, который обещает взять первоначальную идею парка Galaxy's Edge и расширить его до интерактивного двухдневного приключения Star Wars в стиле Мира дикого запада.

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Дисней говорит, что новые мечи все еще находятся в разработке Walt Disney Imagineering Research and Development, но они, предположительно, будут готовы для покупки гостями, когда в 2022 году появится отель Galactic Starcruiser. О цене, конечно, пока ничего не известно, но учитывая, что "обычные" световые мечи Disney уже стоят 200 долларов за штуку в Galaxy's Edge, ожидайте, что модернизированные модели будут стоить где-то примерно так (если не больше).

Напомним, ранее сообщалось, что хакер превратил швабру в световой меч.