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Boeing создал корабли повстанцев из Звездных Войн

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Корабли сделаны на основе беспилотников компании.
Корабль повстанцев
Корабль повстанцев
скриншот видео

Два фантастических космических истребителя X-Wing взлетели в ночное небо во время торжественного открытия аттракциона Disney Star Wars.

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Boeing занят не только подготовкой корабля Starliner для отправки людей в космос, но и проектами по переносу объектов из научной фантастики в реальность. По заказу киностудии Disney компания создала истребители повстанцев X-Wing из «Звездных войн» для аттракциона «Восход сопротивления» в Disney World во Флориде (США).

Два истребителя X-Wing «примерно размером с минивэн», как пишут очевидцы шоу, взлетели над аттракционом в минувшие выходные. В опубликованном ролике видно, как истребители поднимаются вертикально в ночное небо, затем зависают и разворачиваются, прежде чем улететь.

Известно, что истребители X-Wing, взлетевшие во Флориде, — это беспилотники, в основе конструкции которых лежит, скорее всего, грузовой дрон, недавно показанный компанией Boeing и имеющий шесть винтов.

Фанаты «Звездных войн» заметили, что X-Wings имеют сплит-двигатели, представленные в варианте Т-70 из современной трилогии, что вполне логично, так как аттракцион основан на ее событиях, а не на событиях трилогии, снятой в прошлом веке.

Что касается основы истребителей, грузового дрона Boeing, то он предназначен для промышленного применения и может перевозить до 227 кг. В данный момент беспилотник проходит испытания, что делает взлет X-Wing в минувшие выходные еще более удивительным.

Напомним, ранее сообщалось, что воздушный мотоцикл из Звездных войн стал реальностью.

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Теги: видео, Звездные войны, Disney, Boeing
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