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В Disney создали куртку виртуальной реальности

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На создание куртки вдохновил фильм Первому игроку приготовиться.
Кадр из фильма Первому игроку приготовиться
Кадр из фильма Первому игроку приготовиться

Компания Disney совместно с учеными Массачусетского технологического института (MIT) создали специальную куртку, которая может передавать пользователю физические ощущения.

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Как сообщают разработчики, гаджет способен передать до 10 ощущений: сдавливание, прикосновение, удар, объятия и другие, вплоть до того, что куртка может передать ощущение ползущей по телу змеи. Принцип работы прибора достаточно прост: внутри гаджета размещены сенсоры и 26 специальных воздушных камер, которые управляются напрямую компьютером. Когда в виртуальном пространстве персонаж взаимодействует с предметами (например, задевает стену) или предметы взаимодействуют с ним (удар по телу), датчики определяют место, где произошло взаимодействие, а воздушные клапаны получают сигнал и активируют определенные подушки, что и создает симуляцию ощущений.

Куртка с тактильной связью
Куртка с тактильной связью

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Конечно, до полноценной передачи ощущений еще далеко, да и сами создатели отмечают, что их изобретение не полностью имитирует контакт с виртуальной реальностью, однако оно обеспечивает еще больший уровень погружения в виртуальные миры. На данный момент к существенным недостаткам устройства можно отнести разве что вес в 2 килограмма, который будет трудно удержать детям, а также отсутствие точных данных о поступлении девайса в продажу и его цене. Зато принцип действия VR-куртки вы можете увидеть на видео, доступном ниже.

В Disney создали куртку виртуальной реальности
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Теги: Disney, виртуальная реальность
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