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Тренды YouTube: Первый день в офисе и Фантастические твари и сколько они получают

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В тренде - расследование и пранк.

Первый День в ОФИСЕ!! Я - ДИРЕКТОР БАНКА!! ! (чуть не уволили блин)

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Алишер Моргенштерн снял влог о своем первом рабочем дне в банке. В ролике представлена хронология его появления в офисе компании в статусе директора по работе с молодежью. Видео содержит эпизоды знакомства с коллегами и личным кабинетом.

Фантастические твари и сколько они получают

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Скорее всего вы даже не знаете имён этих людей. Они не известны, они не талантливы, они не популярны. Но сейчас это одни из самых высокооплачиваемых сотрудников российских СМИ. Их работа не требует ума или таланта, все что от них требуется — непрерывно врать про Навального. За это они получают сотни тысяч рублей от государственного телеканала Russia Today.

Напомним, ранее в тренды попали Победитель Голоса страны и Как живут знаменитости Пакистана.

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Теги: видео, тренды YouTube
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