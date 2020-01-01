Тренды YouTube: Победитель Голоса страны и Как живут знаменитости Пакистана

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Объявление победителя — Голос страны 11 сезон

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Победителем юбилейного сезона шоу Голос страны стал Лазановський Сергей из команды DOROFEEVA.

На этапе слепых прослушиваний лучшие таланты страны поборются между собой за право стать частью команды наших крутейших судей: Тина Кароль, Monatik, DOROFEEVA, Олег Винник.

Как живут знаменитости Пакистана. Пакистан. Мир наизнанку 12 сезон 11 серия

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Пакистан – страна, где во многих регионах туристам находиться небезопасно. В частности, это приграничные территории возле Афганской границы, где сейчас и находится команда Мира Наизнанку. Дмитрий Комаров отправился в Мардан, чтобы познакомиться с уникальным человеком. Здесь надо строго соблюдать меры безопасности. Практически у каждого жителя Мардана есть оружие, ведь это часть культуры пуштунов – народа, который населяет большую часть Пакистана и Афганистана. Другая пакистанская звезда живет на окраине города Лахор. Свою славу этот человек заслужил необычным и смертельно опасным способом. В Пакистане немало мужчин, которые любят привлекать внимание атрибутами роскоши, но не только машинами или богатыми домами, но и тиграми или львами.

Напомним, ранее в тренды попали Развод Зеленских и Егор Крид - Голос.