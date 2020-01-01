Тренды YouTube: Усович у Дудя и Тотальная слежка = идеальная тюрьма

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Усович – белорусские протесты и русский стендап

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Комик Иван Усович рассказал в интервью Юрию Дуду о своей болезни, истории лени, почему ушел с ТНТ, какие у него претензии к Лукашенко и почему белорусы включились в политику?

Видео набрало почти три миллиона просмотров менее чем за сутки.

ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА = ИДЕАЛЬНАЯ ТЮРЬМА

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Как выглядит идеальная тюрьма, чему нас может научить человек, ставший чучелом и кто наблюдает за самими наблюдателями?

На канале ТОПЛЕС появилось видео про современные методы слежки и почему это делается. Ролик менее чем за сутки набрал почти миллион просмотров.

Напомним, днем ранее в тренды попали Ревизор в Днепре и JERRY HEIL - Блогер.