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Тайна валдайской дачи Путина

Какой главный ответ российской пропаганды на расследования про Путина? У Путина нет и не может быть дворцов и миллиардов, потому что роскошь его не интересует. Он аскет. Ест самую простую еду, ходит в одинаковых рубашках, вместо дорого отдыха любит бродить с посохом по лесам и думать о России.

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Но это ложь. Путин обожает роскошь. Он живет ради нее. Просто очень тщательно это скрывает.

И для этого мы с вами отправимся… в официальную резиденцию Владимира Путина на Валдай. Да, на его государственную дачу. Чтобы на этот раз ни у кого не было сомнений, кому это все принадлежит.

КОСМОС БЫЛ ТАК БЛИЗКО

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Соперничество между СССР и США, кто быстрее выйдет в космос и покорит Луну? А вы знали, что в космической гонке участвовала еще одна страна? Был еще один игрок в этом соперничестве. Это Замбия.

Напомним, днем ранее в тренды попали когда Россия нападет на Украину и Проникли в радиоактивный лес.