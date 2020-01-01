Тренды YouTube: Когда Россия нападет на Украину и Проникли в радиоактивный лес

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Илларионов рассказал Гордону о том, когда и в каком месте Россия нападет на Украину

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Фрагмент программы "Время Голованова" на канале "Украина 24", где Дмитрий Гордон был приглашенным гостем, набрал на YouTube более полумиллиона просмотров за сутки.

ПРОНИКЛИ В РАДИОАКТИВНЫЙ ЛЕС!**ЧЕРНОБЫЛЬ**

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В этом видео блогер Егорик с друзьями поехал в радиактивный лес. Это квест, который находится возле Чернобыля. Но главное правило этого квеста в том, что пройти его можно только в одиночкую

Напомним, днем ранее в тренды попали Россия пригрозила США и Гавайи - извержение вулкана.