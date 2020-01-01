Тренды YouTube: Когда Россия нападет на Украину и Проникли в радиоактивный лес
Илларионов рассказал Гордону о том, когда и в каком месте Россия нападет на Украину
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Фрагмент программы "Время Голованова" на канале "Украина 24", где Дмитрий Гордон был приглашенным гостем, набрал на YouTube более полумиллиона просмотров за сутки.
ПРОНИКЛИ В РАДИОАКТИВНЫЙ ЛЕС!**ЧЕРНОБЫЛЬ**
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В этом видео блогер Егорик с друзьями поехал в радиактивный лес. Это квест, который находится возле Чернобыля. Но главное правило этого квеста в том, что пройти его можно только в одиночкую
Напомним, днем ранее в тренды попали Россия пригрозила США и Гавайи - извержение вулкана.
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