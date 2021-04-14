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Тренды YouTube: Россия пригрозила США и Гавайи - извержение вулкана

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В тренде - новости и тревел-блог.

Россия пригрозила США из-за кораблей в Черном море

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Россия пригрозила США из-за кораблей в Черном море. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя направление американских военных кораблей в Черное море, заявил, мол, Вашингтону лучше держаться подальше от Крыма.

Гавайи. Большой Остров и извержение вулкана

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Тревел-блогер Антон Птушкин выпустил новое видео про Гавайи. Всего на Гаваях семь заселенных островов, но не все они доступны для посещения даже до ковидного карантина. Потому Птушкин решил сделать еще один ролик - на этот раз про Большой остров. 

Напомним, ранее в тренды попали Подготовка к военной операции на Донбассе и Тина Кароль - Хороший парень.

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Теги: видео, тренды YouTube
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.04.2021, 12:19
Оценка:  0
гость
Та пусть пинды попробуют в Азовское море зайти, али мокрякив немае?
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