Тренды YouTube: Аферисты в сетях и Антон Шастун x NILETTO
АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ - МЕНЯ РАЗВЕЛИ!!
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Блогер ПРИЯТНЫЙ ИЛЬДАР прислушался к подписчикам и решил посмотреть украинское шоу "Аферисты в сетях". Как он выяснил, все сюжеты программы - постановочные. Блогер показал на чудеса монтажа и несостыковки шоу.
Антон Шастун x NILETTO | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
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30 июля вышла очередная программа ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?, участие в которой приняли Антон Шастун и NILETTO. Антон Шастун рассказал ведущим историю о странных людях, которые надоедали ему во время отдыха в караоке. NILETTO вспомнил о том, как получил первые большие деньги и с гордостью отдал их маме.
Видео набрало более 6 млн просмотров за сутки.
Напомним, ранее в тренды попали Усович у Дудя и Тотальная слежка = идеальная тюрьма.
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