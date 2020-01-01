Тренды YouTube: Аферисты в сетях и Антон Шастун x NILETTO

В тренде - разоблачение разоблачителей и юмористическое шоу.

АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ - МЕНЯ РАЗВЕЛИ!!

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Блогер ПРИЯТНЫЙ ИЛЬДАР прислушался к подписчикам и решил посмотреть украинское шоу "Аферисты в сетях". Как он выяснил, все сюжеты программы - постановочные. Блогер показал на чудеса монтажа и несостыковки шоу.

Антон Шастун x NILETTO | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

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30 июля вышла очередная программа ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?, участие в которой приняли Антон Шастун и NILETTO. Антон Шастун рассказал ведущим историю о странных людях, которые надоедали ему во время отдыха в караоке. NILETTO вспомнил о том, как получил первые большие деньги и с гордостью отдал их маме.

Видео набрало более 6 млн просмотров за сутки.

Напомним, ранее в тренды попали Усович у Дудя и Тотальная слежка = идеальная тюрьма.