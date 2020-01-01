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Тренды YouTube: Подготовка к военной операции на Донбассе и Тина Кароль - Хороший парень

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В тренде - политика и музыка.

«В ДНР начали эвакуировать семьи в Россию»: что говорит о подготовке к военной операции в Донбассе

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Россия не собирается двигаться к войне с Украиной, но не останется безучастной к судьбам проживающих в Донбассе русскоговорящих, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». По его словам, Кремль не исключает, что украинские власти могут попытаться решить внутренние проблемы силовым путем, и в этом случае, по его мнению, ситуация будет представлять опасность для России. Георгий Тука, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА, рассказал в эфире Дождя, что указывает на подготовку к военной операции в Донбассе со стороны России.

Тина Кароль - Хороший парень 

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Тина Кароль выпустила клип "Хороший парень" – второй сингл из своего нового альбома "Красиво".

Клип – о перевоплощении. Тина решилась на смелый эксперимент: в новой видеоработе едва ли можно узнать поп-диву в образе грабителя биткоинов.

Напомним, днем ранее в тренды попали Войска на границе и Выдержит ли хата сразу двоих пап.

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Теги: видео, тренды YouTube
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