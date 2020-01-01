Физики из Microsoft назвали Вселенную самообучающимся компьютером

Возможно, мы живем в гигантской симуляции.

Команда физиков-теоретиков, работающих с Microsoft, опубликовала удивительную предпечатную исследовательскую работу, в которой Вселенная описывается как самообучающаяся система законов эволюции.

Другими словами: мы живем внутри компьютера, который учится.

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Этот документ, получивший название "Самодидактическая Вселенная" и опубликованный на arXiv, занимает 80 страниц и представляет собой довольно хороший поверхностный аргумент в пользу новой, детально проработанной Теории всего.

В статье утверждается, что законы, управляющие Вселенной, представляют собой эволюционную обучающуюся систему. Другими словами: Вселенная - это компьютер, и вместо того, чтобы существовать в твердом состоянии, она сохраняется посредством ряда законов, которые меняются с течением времени.

Как это работает? Это сложная часть. Исследователи объясняют Вселенную как обучающуюся систему, обращаясь к системам машинного обучения. Точно так же, как мы можем научить машины выполнять функции развертывания с течением времени, то есть учиться, законы Вселенной по сути являются алгоритмами, которые действительно работают в форме обучающих операций.

Например, когда мы видим, что структуры, напоминающие архитектуры глубокого обучения, возникают в простых автодидактических системах, можем ли мы представить себе, что операционная матричная архитектура, в которой наша Вселенная развивает законы, сама эволюционировала из автодидактической системы, которая возникла из минимально возможных начальных условий?

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Мы понимаем законы физики, когда наблюдаем их, поэтому логично предположить, что исходный физический закон был бы невероятно простым, самовоспроизводящимся и способным к обучению и развитию.

Возможно, Вселенная началась не с Большого взрыва, а с простого взаимодействия между частицами. Исследователи ссылаются на это скромное происхождение, заявляя, что "информационная архитектура обычно усиливает причинную силу довольно небольших совокупностей частиц".

Одно из следствий состоит в том, что если эволюция законов реальна, она, вероятно, будет однонаправленной, поскольку в противном случае для законов было бы обычным вернуться к предыдущим состояниям, возможно, даже с большей вероятностью, чем для них, чтобы найти новое состояние. Это связано с тем, что новое состояние не является случайным, а скорее должно соответствовать определенным ограничениям, в то время как непосредственно прошедшее состояние уже встретило ограничения.

Обратимая, но развивающаяся система часто случайным образом исследует свое недавнее прошлое. Когда мы видим развивающуюся систему, которая демонстрирует периоды стабильности, она, вероятно, развивается в одном направлении.

Проиллюстрировав эти моменты, исследователи используют образ судебно-медицинского эксперта, пытающегося воссоздать, как данная программа пришла к результату. В одном примере эксперт мог просто проверить магнитные метки, оставленные на жестком диске. Таким образом, результаты программы обратимы: существует история их выполнения.

Но если бы тот же эксперт попытался определить результаты программы, исследуя ЦП, возможно, самую ответственную за ее выполнение сущность, это было бы намного сложнее. Нет преднамеренной внутренней записи операций, выполняемых ЦП.

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Вам нужно будет изучить, как каждая частица, которая взаимодействовала со своими логическими воротами во время операций, изменилась, чтобы начать рисовать историческую картину компьютерной программы посредством внутреннего наблюдения за ее процессором за работой.

Это значит, что если Вселенная действует по набору законов, которые изначально просты, но являются самообучающимися (самообучающимися) и, таким образом, способны развиваться с течением времени, для людей может быть невозможно когда-либо унифицировать физику.

Согласно этой статье, правила, которыми руководствовались такие концепции, как относительность, могли иметь функционально иные операционные последствия 13,8 миллиарда лет назад, чем через 100 триллионов лет. А это значит, что "физика" - это движущаяся цель.

Это лишь теория, поэтому пока не считайте ее канонической, но она проходит проверку при первоначальной проверке. В конечном итоге команда описывает эту работу как "маленькие шаги" к более широкой теории.

Напомним, ранее сообщалось, что в мультивселенной больше жизни, чем предполагалось.