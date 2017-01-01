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Миллионы лет тьмы: Астрономы создали новую модель Вселенной

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Модель ранней Вселенной удалось создать при помощи суперкомпьютера.
Звезды начались формироваться через 100 млн лет после Большого взрыва
Звезды начались формироваться через 100 млн лет после Большого взрыва
Spacegid.com

Большой взрыв неизменно привлекает наше внимание больше всех остальных научных теорий: величественный взрыв, в ходе которого произошло рождение нашей Вселенной. Но что было после Большого взрыва?

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В течение примерно 100 миллионов лет Вселенная была погружена во тьму.

Когда в космосе наконец зажглись самые первые звезды, они были больше по размерам и ярче, чем звезды всех последующих поколений. Они излучали в ультрафиолетовом диапазоне настолько интенсивно, что превратили атомы окружающего их газа в ионы. Космический рассвет – начинающийся с появления первых звезд и продолжавшийся до завершения этой «космической реионизации» - занял в общей сложности примерно один миллиард лет.

"Откуда появились эти звезды? Каким образом они превратились в галактики – формируя Вселенную, наполненную радиацией и плазмой – которые мы наблюдаем сегодня? Именно эти вопросы являются для нас ключевыми", - сказал профессор Майкл Норман (Michael Norman), директор Суперкомпьютерного центра Сан-Диего, США, и главный автор нового исследования.

Команда Нормана решает математические уравнения в кубической виртуальной Вселенной.

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"Мы потратили более 20 лет на совершенствование этого компьютерного кода, чтобы глубже понять Космический рассвет".

В этой модели рассчитывается формирование первых звезд Вселенной. Уравнения модели описывают движение и химические реакции внутри облаков газа, существовавших во Вселенной до того момента, когда она стала прозрачной для света, а также мощное гравитационное воздействие со стороны невидимой темной материи.

Самые первые тяжелые элементы формировались во Вселенной в результате взрывов первых звезд, состоявших почти исключительно из водорода и гелия. Модель содержит уравнения, описывающие обогащение Вселенной тяжелыми элементами.

"Переход был стремительным: в течение 30 миллионов лет все звезды стали обогащены металлами. Звезды новых поколений, формирующиеся в галактиках, имели меньшие размеры и были намного более многочисленными, по сравнению с первичными звездами, поскольку между металлами стали возможными химические реакции", - пояснил Норман.

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Возросшее число реакций в облаках газа позволило им фрагментироваться и формировать большое число звезд, расположенных внутри «нитей» с пониженной плотностью газа, где объединяющиеся элементы излучают энергию в окружающее пространство – вместо того, чтобы передавать ее друг другу.

"На этом этапе мы наблюдаем первые объекты Вселенной, которые могут быть по праву названы галактиками: комбинацию темной материи, обогащенного металлами газа и звезд", - отмечает Норман.

Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Напомним, ранее физики назвали дату уничтожения Вселенной частицей бога.

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Теги: Вселенная, модель, математика
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