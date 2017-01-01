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Она расширяется: Ученые воссоздали модель Вселенной

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Расширение Вселенной удалось показать при помощи бозе-конденсата.
Расширение Вселенной удалось доказать на модели
Расширение Вселенной удалось доказать на модели

Американские ученые создали модель расширения Вселенной с помощью бозе-конденсатов атомов натрия-23.

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Бозе-конденсаты охладили до 50 нанокельвинов и поместили в оптическую ловушку, где те образовали одномерное кольцо.

Чтобы получить результаты в виде инфляционного расширения, физики увеличивали его со скоростью, в 1,3 раза превышающей скорость звука.

Таким образом физики получили возможность смоделировать систему и косвенно изучать ее. По мнению ученых, процесс действительно напоминает космологическую инфляцию.

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Выстроенная модель практически доказала, что после гипотетического Большого взрыва молодая Вселенная расширялась со сверхзвуковой скоростью во всех направлениях и в настоящее время продолжает расширяться. Физики в дальнейшем, применяя аналогичную методику намерены доказать или опровергнуть теорию о "схлопывании" Вселенной после завершения процесса расширения.

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Теги: Вселенная, физика
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