Она расширяется: Ученые воссоздали модель Вселенной

Расширение Вселенной удалось показать при помощи бозе-конденсата.

Американские ученые создали модель расширения Вселенной с помощью бозе-конденсатов атомов натрия-23.

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Бозе-конденсаты охладили до 50 нанокельвинов и поместили в оптическую ловушку, где те образовали одномерное кольцо.

Чтобы получить результаты в виде инфляционного расширения, физики увеличивали его со скоростью, в 1,3 раза превышающей скорость звука.

Таким образом физики получили возможность смоделировать систему и косвенно изучать ее. По мнению ученых, процесс действительно напоминает космологическую инфляцию.

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Выстроенная модель практически доказала, что после гипотетического Большого взрыва молодая Вселенная расширялась со сверхзвуковой скоростью во всех направлениях и в настоящее время продолжает расширяться. Физики в дальнейшем, применяя аналогичную методику намерены доказать или опровергнуть теорию о "схлопывании" Вселенной после завершения процесса расширения.