В мультивселенной больше жизни, чем предполагалось

В других Вселенных есть жизнь, если есть другие вселенные.

Мультивселенная - в которой есть и наша Вселенная - может быть не так уж и враждебна к жизни, как раньше предполагалось, согласно новому исследованию. Вопрос лишь в том, существуют ли другие вселенные. Ученые из Университета Дарема, Университета Западного Сиднея и Университета Западной Австралии показали, что жизнь может быть распространенной в мультивселенной, если таковая существует. Виной всему - темная энергия. Загадочная сила, которая ускоряет расширение Вселенной.

Читай также: Мультивселенная: Опубликована последняя работа Стивена Хокинга

Ученые говорят, что существующие теории происхождения Вселенной предсказывают гораздо больше темной энергии, чем наблюдается. Добавление больших объемов темной энергии привело бы к такому быстрому расширению, что материя разлетелась бы прежде, чем сформировались бы звезды, планеты или жизнь.

Теория множественной вселенной, или мультивселенной, представленная в 1980-х годах, может объяснить "удачливо небольшое" количество темной энергии в нашей Вселенной, которое позволило ей приютить жизнь, среди многих вселенных, которые не смогли.

Используя мощные компьютерные моделирования космоса, ученые выяснили, что добавление темной энергии, до нескольких сотен раз превышающей количество наблюдаемой во Вселенной, не окажет серьезного влияния на формирование звезд и планет.

Это открывает возможность того, что жизнь может появиться и в других вселенных, если они существуют, говорят ученые. Работа была опубликована в Ежемесячных заметках Королевского астрономического общества.

Моделирование было проведено в рамках проекта EAGLE (Evolution and Assembly of GaLaxies and their Environments), одной из самых реалистичных моделей наблюдаемой Вселенной. Хайме Сальсидо, аспирант Института вычислительной космологии Университета Дарема, говорит следующее: «Для многих физиков необъяснимое, но, по всей видимости, особое количество темной энергии в нашей Вселенной является разочаровывающей загадкой».

Читай также: Обнаружены свидетельства существования других вселенных

"Наши модели показывают, что даже если бы во Вселенной было намного больше или намного меньше темной энергии, это оказало бы минимальный эффект на образование звезд и планет, давая шанс на появление жизни по всей множественной вселенной".

Доктор Люк Барнс, научный сотрудник Университета Западного Сиднея, добавляет: "Раньше мультивселенная объясняла наблюдаемое значение темной энергии как лотерею — нам выпал счастливый билет, и мы живем во Вселенной, в которой существуют красивые галактики, дающие жизни шанс".

"Наша работа показывает, что наш билет оказался слишком удачным, так сказать. Он слишком особенный, жизни столько не нужно".

Читай также: Нас окружает мультивселенная

Вопрос: сколько нужно темной энергии до момента, когда жизнь станет невозможной? Моделирование показало, что ускоренное расширение, обусловленное темной энергией, практически не влияет на рождение звезд, а значит, и на места возникновения жизни. Даже увеличение темной энергии в сотни раз будет недостаточным, чтобы сделать вселенную мертвой.

Исследователи заявили, что их результаты были неожиданными и могут быть проблематичными, поскольку ставят под сомнение способность теории мультивселенной объяснить наблюдаемое значение темной энергии. Согласно исследованию, если мы живем в мультивселенной, мы должны наблюдать гораздо больше темной энергии, чем наблюдаем; возможно, в 50 раз больше, чем наблюдаем в нашей Вселенной.

Хотя результаты работы не исключают существование множественных вселенных, они намекают, что небольшое количество темной энергии в нашей Вселенной лучше бы объяснил еще не открытый закон природы. Теория множественных вселенных не избавит физиков от дискомфорта: им придется найти другую причину ничтожного количества темной энергии в нашем мире.