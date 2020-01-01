Microsoft создаст для армии США AR-гарнитуры на 22 миллиарда долларов

Технология дополненной реальности HoloLens от Microsoft уже была протестирована в армии США. Теперь он запускается в производство с огромной сделкой на сумму 21,88 миллиарда долларов США.

Microsoft выиграла 10-летний контракт на создание передовых систем дополненной реальности для армии США. Новый контракт на производство Интегрированной системы визуального дополнения (IVAS) принесет компании 21,88 млрд долларов США в течение 10 лет.

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Этот проект является продолжением фазы прототипирования стоимостью 480 миллионов долларов США, начавшейся в 2018 году, на которой инженеры Microsoft AR работали в полевых условиях с солдатами для разработки и тестирования гарнитур AR, предназначенных для предоставления военнослужащим ситуационной осведомленности следующего уровня, а также выдающегося командного управления и возможности обучения, которые сделают поля сражений завтрашнего дня еще более похожими на смертельную видеоигру, чем когда-либо прежде.

"IVAS объединяет несколько технологий в архитектуру, которая позволяет солдату сражаться, репетировать и тренироваться, используя единую платформу», - говорится в пресс-релизе армии США. "Набор возможностей использует существующие ночные, тепловые и бортовые датчики с высоким разрешением, интегрированные в единый дисплей Heads Up Display, для обеспечения улучшенной ситуационной осведомленности, поражения цели и принятия обоснованных решений, необходимых для достижения превосходства против нынешних и будущих противников. Система также использует дополненную реальность и машинное обучение, чтобы создать реалистичную среду обучения смешанной реальности, чтобы CCF мог репетировать, прежде чем вступать в бой с противниками".

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Лучшее представление о системе, которое мы имели до сих пор, - это видео ABC News от декабря 2020 года, демонстрирующее эти защищенные гарнитуры в действии. Технология Microsoft HoloLens встроена в легкую, но компактную систему, которая крепится к солдатскому каске. Большой набор очков размещает линзы AR над глазами пользователей, с рядом камер и датчиков сверху и шнуром, соединяющимся вниз с блоком управления, установленным на груди, который достаточно прост в использовании, чтобы это можно было делать, не глядя - на по крайней мере, после небольшой практики.

На этапе создания прототипа был протестирован и изменен ряд возможностей. Солдаты могли отображать трехмерную карту местности перед ними с выделенными ключевыми точками целей, а также четко видимыми данными о местоположении, подсказками навигации и параметрами миссии. Они также могут видеть местоположение и передвижения своей команды для скоординированных действий и выделять вражеские цели для других членов команды.

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Встроенные функции ночного и теплового видения дают этим войскам огромное преимущество в темноте или задымленности. Специальные камеры AR, установленные различными способами, могут давать наложение в стиле «картинка в картинке»; один, застрявший на конце винтовки, позволяет солдатам оглядываться за угол, просто направив ствол пистолета вокруг, потенциально даже позволяя им прицелиться и стрелять из-за укрытия. Другие, установленные снаружи транспортных средств, могли обеспечить водителям бронетранспортеров и стрелкам беспрепятственный обзор на 360 градусов.

Тренировочные упражнения можно превратить в настоящие видеоигры, с врагами-голограммами дополненной реальности, с которыми можно сражаться и взаимодействовать, и расширенными возможностями воспроизведения после задания для повышения эффективности отряда.

И, конечно же, поскольку данные обрабатываются с помощью облачных сервисов Microsoft Azure (по крайней мере, в прототипах контракт на облачные вычисления еще не заключен для этапа производства), офицеры командования смогут просматривать и управлять местоположением и действиями своих команды невероятными способами, от видения от первого лица до наложения трехмерных карт, обеспечивая исключительные тактические преимущества благодаря многоугольному обзору в реальном времени.

Это довольно невероятный материал, и солдаты, плохо знакомые с этим оборудованием, по понятным причинам находят этот массивный информационный натиск подавляющим с самого начала. Но после обширной подготовки один солдат, опрошенный ABC, сказал, что в конечном итоге это становится «второй натурой», что приводит к несправедливому преимуществу, которое вы ожидаете от суперсолдата 2020-х годов.

Помимо предоставления преимущества военной машине США, эксплуатация которой, как сообщается, обошлась в 934 млрд долларов США только в этом году , это чрезвычайно важная сделка для потребительского сектора, поскольку она дает системе HoloLens от Microsoft шанс на 22 млрд долларов рука. Элементы этой военной технологии, безусловно, будут иметь отношение к будущим потребительским предложениям, а возможность производить это оборудование в соответствии со стандартами военного уровня и огромными объемами с бюджетами на военные технологии и гигантской командой бета-тестирования в распоряжении компании даст Microsoft огромное преимущество. в пространстве AR движется вперед.

Напомним, ранее сообщалось, что гарнитуру научили реагировать на движение.