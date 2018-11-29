Microsoft продаст армии гарнитуры дополненной реальности

Контракт составлен на 2500 гарнитур HoloLens.

Армия США сообщила на этой неделе о подписании контракта с компанией Microsoft, предусматривающего поставку прототипов систем дополненной реальности, которые будут использоваться при решении учебных и боевых задач.

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Сумма контракта примерно равна 480 млн долларов. При этом ожидается, что за первые два года будет поставлено 2500 гарнитур HoloLens и продемонстрирована готовность к крупномасштабным поставкам, которые могут превысить 100 000 штук.

"Технология расширенной реальности предоставит войскам более подробную информацию для принятия решений", — так прокомментировал сообщение представитель Microsoft, добавив, что компания имеет "давние, доверительные отношения" с министерством обороны.

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