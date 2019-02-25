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Microsoft показала второе поколение шлема дополненной реальности

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HoloLens 2 уже доступен по предзаказу.
HoloLens 2
HoloLens 2
ultimatepocket.com

Компания Microsoft представила второе поколение своих очков дополненной реальности HoloLens 2. Более легкое, более мощное решение по сравнению с оригинальными очками, представленными три года назад. Презентация прошла на выставке мобильных технологий MWC в Барселоне.

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По заявлениям разработчиков HoloLens 2, они стараются избавится от самого главного недостатка очков — ограниченного угла обзора. Когда мы пару лет назад тестировали оригинальные очки, то были раздосадованы тем, насколько малый объем дополненной реальности попадает в поле зрения. В HoloLens 2 этот показатель увеличили в полтора раза (до 57 градусов).

В очках появился сенсор Azure Kinect (продвинутая камера), процессор ARM (в первой версии это был Intel Atom), датчики слежения за глазами, парочка динамиков. Разрешение экранчиков описывается как «голографическая плотность в 47 пикселей на градус». Этого должно быть достаточно, чтобы пользователь без проблем мог распознать текст, набранный 8-м шрифтом.

Microsoft уже открыла предзаказы на HoloLens 2 по цене в $3500. Отгрузки начнутся позже в этом году. Но купить его смогут лишь клиенты из корпоративного сектора для своих рабочих.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft продаст армии гарнитуры дополненной реальности.

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Теги: Microsoft, Hololens
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dimasvetik    25.02.2019, 13:57
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