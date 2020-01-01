LG перестанет выпускать обновления для своих смартфонов

LG Electronics, которая когда-то входила в пятерку крупнейших производителей смартфонов в мире, сталкивается с беспрецедентными трудностями.

Согласно последним новостям, переговоры LG о продаже мобильных телефонов подошли к концу, и потенциальные покупатели потеряли интерес.

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Информатор сообщил, что LG объявит о своем решении закрыть свой бизнес по производству мобильных телефонов уже в следующий понедельник, а соответствующие сотрудники будут назначены на завод по производству бытовой техники в Чангвоне, Южная Корея.

В то же время производство мобильных телефонов LG со скролл-экраном и LG Wing также было остановлено, и все новые телефоны, которые первоначально планировалось обновить в первой половине года, были приостановлены.

Что еще хуже, для десятков миллионов пользователей LG официальный представитель прекратит предоставление услуг по обновлению программного обеспечения, включая, помимо прочего, обновление системы, установку исправлений безопасности и т. д.

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Согласно данным, со второго квартала 2015 года бизнес смартфонов LG терпел убытки 23 квартала подряд. По состоянию на четвертый квартал прошлого года он накопил до 5 триллионов вон, или примерно 29,3 миллиарда юаней. По данным исследовательской организации CounterPoint, в третьем квартале 2020 года поставки мобильных телефонов LG составили всего 6,5 млн единиц, при этом глобальная доля составила всего 2%. Кроме того, еще четыре года назад мобильные телефоны LG фактически прекратили свое существование на рынке материковой части Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что LG хочет продать смартфонный бизнес.