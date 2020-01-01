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СМИ: LG хочет продать смартфонный бизнес

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В самом LG это отрицают.
LG опровергает слухи о продаже бизнеса
LG опровергает слухи о продаже бизнеса
PhoneArena

Агентство Reuters сообщило, что LG намеревается передать часть своего бизнеса по производству смартфонов на аутсорсинг, особенно когда речь идет о недорогих устройствах. Теперь появился слух, что компания намерена полностью продать свой бизнес по производству смартфонов. Однако глобальный коммуникатор LG Кен Хонг подтвердил, что в этих слухах нет абсолютно ничего.

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Издание TheElec сообщило, что LG сообщила своим сотрудникам, что объявит о переезде к концу месяца, заявив, что рабочие должны прекратить все разработки, за исключением выдвижного телефона, который компания дразнила во время выставки CES.

СМИ связались с глобальным коммуникатором LG по потребительским технологиям Кеном Хонгом, чтобы узнать, есть ли что-нибудь в предполагаемой утечке, и это все, что он сказал: "Совершенно неверно и беспочвенно. Я даже не буду оправдывать этот слух заявлением".

Опровержение не может быть более четким, так что вы можете считать этот отчет почти опровергнутым. Жизнь у LG Mobile по-прежнему хорошая, если цитировать девиз компании.

Оригинальная статья TheElec с тех пор была удалена.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть попали изображения необычного двухэкранного смартфон LG.

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Теги: LGE, смартфоны, слухи
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