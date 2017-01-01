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LG готовит к выпуску флагман G9 c четырьмя камерами

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Его могут показать уже очень скоро.
Предполагаемый внешний вид смартфона
Предполагаемый внешний вид смартфона
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Ожидается, что LG представит свой флагман нового поколения серии G на выставке технологий Mobile Mobile Congress (MWC) 2020 в следующем месяце. Задолго до запуска инсайдер @OnLeaks показал рендеры и 360-градусное видео LG G9.

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Утечки показывают, что LG G9 будет иметь переднюю панель, очень похожую на флагманский телефон LG G8X ThinQ, который дебютировал в сентябре прошлого года. LG G9 можно увидеть в новом рендере с экраном-водопадом. 

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Источник утверждает, что телефон может быть оснащен 6,7-дюймовым или 6,9-дюймовым дисплеем. OLED-дисплей будет интегрирован с датчиком отпечатков пальцев. Сам смартфон будет иметь размеры около 169,4 х 77,6 х 8,8 мм. 

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Задняя часть телефона оснащена горизонтальной системой камер, в которой размещается до четырех объективов. Таким образом, LG G9 станет первым телефоном LG, который будет иметь четырехкамерные модули. LG G9 станет одним из немногих флагманских телефонов от ведущих брендов, который продолжит использовать 3,5-мм аудиоразъем. Это видно по нижнему краю устройства, где разместились порт USB-C и внешний динамик. На верхнем краю устройства находится слот для SIM-карты, а на правом краю также имеется специальная кнопка запуска для Google Assistant. Кнопки увеличения и уменьшения громкости вместе с клавишей включения можно заметить на левой грани смартфона.

Информация о других технических характеристиках LG G9 отсутствует. Однако, скорее всего, он будет оснащен мобильной платформой Snapdragon 865. Это может быть первый телефон серии G с поддержкой 5G. 

Напомним, ранее сообщалось, что LG показала умный огород в квартире.

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Теги: LGE, LG G9, MWC 2020
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