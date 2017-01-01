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LG показала умный огород в квартире

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Шкаф поддерживает нужную температуру и влажность для выращивания зелени круглый год.
В умном шкафу можно выращивать овощи
В умном шкафу можно выращивать овощи
lge

Помимо мобильных телефонов и телевизоров LG известна и другой бытовой техникой. Некоторая из этой техники получает доступ к Сети, становясь частью умного дома. Казалось бы, что еще может стать умным и быть частью технологии интернета вещей. И LG смогла удивить, анонсировав умное устройство, которое позволит вам выращивать овощи в помещении.

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Внешне такие теплицы похожи на холодильники. Но это устройство поддерживает нужные условия и климат для выращивания овощей и зелени круглый год.

Внутренний садовый прибор колонного типа использует различные технологии для воспроизведения нужного микроклимата внутри. Светодиодная подсветка, принудительная циркуляция воздуха и управление водой - все настраивается в соответствии с температурой и условиями в зависимости от времени суток. 

Шкаф для выращивания овощей
Шкаф для выращивания овощей
lge

Конечно, есть и ряд интеллектуальных технологий. Подача воды без циркуляции распределяет точное количество, необходимое для растительности, предотвращая рост плесени и появление неприятных запахов. Приложение для смартфона позволяет пользователям не только отслеживать условия внутри устройства, но и дает советы о том, как максимально увеличить рост растений.

Подробная информация о цене и доступности пока не предоставлена, но устройство будет представлено на стенде LG на выставке CES 2020 в следующем месяце.

Напомним, ранее сообщалось, что LG создает новый гибкий смартфон.

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Теги: LGE, овощи, огород в квартире
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