Xiaomi выпустит первый смартфон с жидкой линзой

Новый вид линз для камеры может появиться в Mi Mix.

Компания Xiaomi официально подтвердила в своем блоге Weibo, что его грядущий телефон Mi Mix, который будет выпущен через несколько дней, станет первым в мире смартфоном, использующим технологию "жидких линз" в своей камере.

Читай также: Xiaomi запатентовала смартфон со слайд-дисплеем

В линзе используется жидкость, завернутая в тонкую пленку, которая заменяет обычную оптическую линзу. Моторчик сможет точно контролировать форму объектива, обеспечивая сверхбыструю автофокусировку, а также возможность быстро изменять фокусное расстояние объектива. По сути, жидкостная линза может легко переключаться с широкоугольного на макро и телеобъектив, предоставляя пользователям сверхгибкий камерофон, в котором используется только один объектив вместо трех-четырех линз, которые вы начинаете видеть на многих флагманах.

Xiaomi заявляет, что разработала саму технологию и что жидкие линзы "обладают характеристиками высокого светопропускания, сверхнизкой дисперсии и устойчивости к экстремальным условиям окружающей среды".

Эта технология была впервые продемонстрирована публике еще в июне 2004 года. Даже тогда она преподносилась как революционный фактор для рынка смартфонов. К следующему году Varioptic работала с Samsung над камерой для смартфонов с жидкими линзами, заявив, что она будет коммерчески доступна к концу 2005 года.

Читай также: Xiaomi выпустила на рынок Европы телевизор за 1300 евро

Ясно, что этого не произошло, хотя Samsung получила патенты на линзы с жидкостным зумом как минимум с 2010 года. Почему она еще не представила их на коммерческой основе? Кто знает ... Возможно, для такого крупного поставщика запчастей, как Samsung, идея продажи нескольких камер на одно устройство более привлекательна, чем система с одним объективом, которая может все это сделать.

В любом случае, будет интересно увидеть, как работает камера Mi Mix, и узнать, какие преимущества и недостатки этой технологии есть в этой области. Xiaomi, безусловно, сильно размахивает своими технологиями камеры прямо сейчас; мероприятие, посвященное запуску 29 марта, также станет дебютом Mi 11 Super Cup GN2, который станет одним из первых телефонов, использующих необычный новый датчик камеры Samsung Isocell GN2.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала смартфон с семью выдвижными камерами.