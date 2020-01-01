Xiaomi запатентовала смартфон со слайд-дисплеем

Дисплей скрывает селфи-камеру.

Xiaomi регулярно представляет инновационные модели смартфонов. Mi Mix Aplha с объемным дисплеем был, несомненно, самым ярким и инновационным. Складной смартфон с двойной линией сгиба также произвел большое впечатление. Xiaomi любит экспериментировать с применением гибкого дисплея. Это создает новые возможности, которые влекут за собой совершенно другой пользовательский опыт.

Патент на смартфон

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На этот раз китайский производитель телефонов изучает возможность разработки смартфона с гибким дисплеем, имеющим механизм скольжения, который также скрывает селфи-камеру.

Xiaomi Mobile подало заявку на патент на "Электронное устройство", который был опубликован 29 октября 2020 г. ВОИС (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности) и ВПТЗ США (Ведомство по патентам и товарным знакам США). Это телефон Xiaomi с большим выдвижным слайд-дисплеем. Экран покрывает всю переднюю часть, нижнюю часть и большую часть задней стороны. Таким образом, этот смартфон имеет уникальный и стильный вид.

Рендер смартфона

Вся передняя часть запатентованного смартфона Xiaomi состоит из поверхности экрана. Края экрана оставлены минимальными, поэтому в распоряжении пользователя относительно большой экран. На первый взгляд также не видно фронтальной камеры.

Гибкий дисплей может сдвигаться на 2 сантиметра вперед за счет движения скольжения. Увеличивая сворачиваемый дисплей, становится видна система фронтальной камеры. В то же время устройство становится длиннее внизу, чтобы освободить место для гибкого дисплея.

Рендер смартфона

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Чтобы все это стало возможным, экран был помещен в кронштейн, который перемещается по направляющей. Эта система направляющих установлена ​​в нижней половине корпуса и позволяет гибкому дисплею перемещаться. Эта система направляющих также обеспечивает выдвижение телефона снизу в выдвинутом положении.

Чтобы визуализировать запатентованную технологию, графический дизайнер Саранг Шет в сотрудничестве с LetsGoDigital разработал серию рендеров продуктов на основе патента Xiaomi. На 3D-изображениях продукта запатентованный смартфон Xiaomi виден в самом компактном и выдвинутом положении.

Рендер смартфона

Скользящим механизмом можно управлять разными способами. Пользователь может коснуться экрана, и гибкий дисплей начнет двигаться в желаемом направлении. Кроме того, функциональностью слайдов можно управлять с помощью голосовых команд, как указано в обширной документации.

Как только дисплей расширяется, система камер становится видимой. Здесь встроена селфи-камера, а также датчик внешней освещенности, датчик расстояния и точечный проектор. Ресивер также спрятан за слайд-дисплеем.

Рендер смартфона

Экран удерживается на месте с помощью двух магнитов, поэтому он не может непреднамеренно открыться во время съемки. Расположение магнитов гарантирует, что экран может открываться и закрываться автоматически до определенной точки. Следовательно, полуоткрытая позиция невозможна; он открыт или закрыт.

Экран на задней панели немного меньше, чем на передней панели. Это оставляет достаточно места наверху для установки системы камер.

Рендер смартфона

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На данный момент очень мало известно о преемнике Mi Mix 3 (5G), представленном в 2018/2019 году. Ожидается, что Xiaomi Mi Mix 4 будет анонсирован позже в этом году. Несомненно, это будет еще одна инновационная модель телефона, но подробности пока не известны.

Mi Mix 4 может стать первым смартфоном Xiaomi, в котором селфи-камера размещена под экраном.

В патенте также описан второй вариант. На этот раз гибкий экран можно двигать не вниз, а вправо. Поэтому была выбрана система вертикальной камеры. Это приложение похоже на разновидность Mi Mix Alpha. В этом случае экран проходит через правую сторону и покрывает около 75% тыльной стороны.

То, что компания зафиксировала два варианта дизайна с использованием схожей технологии, довольно распространено. Так было, например, со складными смартфонами Xiaomi.

Будет ли Xiaomi применять запатентованную технологию в конечном продукте, пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовал дополнительный дисплей на тыльной стороне смартфона.