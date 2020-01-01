Xiaomi запатентовала смартфон с семью выдвижными камерами

О сроках реализации такого патента не сообщается.

Xiaomi запатентовала несколько новых дизайнов смартфонов в CNIPA (Китайская национальная организация интеллектуальной собственности). Компания получила разрешение на три различных дизайна смартфона с всплывающими камерами. Все эти конструкции имеют один и тот же модуль всплывающей камеры в верхней части, но количество камер отличается.

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Этот выдвижной модуль довольно широкий. Он занимает большую часть верхушки. В таком выдвижном модуле поместятся как фронтальная, так и основная камеры.

Один из этих дизайнов смартфонов Xiaomi имеет семь всплывающих камер.

Что касается эскизов этих патентов, стоит обратить внимание и на лицевую сторону устройства.

Как видно, на лицевой стороне телефона нет никаких надрезов или отверстий для дисплея. Это и понятно, ведь все его камеры включены в этот модуль всплывающей камеры.

Самая толстая рамка расположена в нижней части телефона, а остальные рамки в целом довольно тонкие. Углы дисплея закруглены, как и углы телефона в целом.

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Кнопка питания / блокировки находится на правой стороне каждого из этих дизайнов смартфона. То же самое касается кнопок увеличения и уменьшения громкости.

Xiaomi уже выпустила несколько смартфонов с дизайном всплывающих камер. Телефоны компании Redmi K20 / Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 Pro / Xiaomi Mi 9T Pro были довольно популярны в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала обратный вырез для смартфонов.