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Xiaomi выпустила на рынок Европы телевизор за 1300 евро

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75-дюймовый телевизор имеет .
Xiaomi Mi TV Q1 75
Xiaomi Mi TV Q1 75
mi.com

Xiaomi объявила о выпуске нового 75-дюймового телевизора для Европы - Xiaomi Mi TV Q1 75, который будет стоить 1299 евро.

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Новый Xiaomi Mi TV Q1 75 поступит в продажу в Европе в марте, он будет доступен в ряде европейских стран на момент запуска.

Технология интеллектуального дисплея QLED, используемая в Mi TV Q1 75″, превращает свет в миллиарды ярких и чистых цветов. На QLED-дисплее цвета динамические, черный цвет более глубокий, а детали более точные.

“Mi TV Q1 75″ привносит в вашу жизнь квантовую ясность благодаря различным функциям: Google Ассистент без помощи рук, богатый контент, безграничный дисплей, центр управления умным домом и встроенный общий доступ к экрану Chromecast“, - говорится в описании телевизора.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила первый массовый прозрачный телевизор.

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Теги: Xiaomi, телевизор
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