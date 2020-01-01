На Apple подали в суд за клавиатуру-бабочку

Разгневанные пользователи MacBook подали коллективный иск.

Судья одобрил коллективный иск против Apple за хрупкую конструкцию клавиатуры-бабочки. Иск распространяется на всех, кто приобрел Apple MacBook с клавиатурой-бабочкой в семи штатах США: Калифорния, Нью-Йорк, Флорида, Иллинойс, Нью-Джерси, Вашингтон и Мичиган. Сюда входят люди, которые купили модель MacBook в период с 2015 по 2017 год, модель MacBook Pro в период с 2016 по 2019 год или MacBook Air в период с 2018 по 2019 год.

Читай также: Apple подала в суд на логотип груши

Судья Эдвард Давила подтвердил дело семи подклассов 8 марта в Калифорнии, но постановление оставалось закрытым до конца прошлой недели. Это повышает ставки на иск, который был впервые подан в 2018 году , через три года после того, как Apple добавила вызывающие споры переключатели-бабочки в свои ноутбуки.

Клавиатура-бабочка была тоньше, чем предыдущий дизайн Apple, в котором использовались стандартные "ножничные" переключатели. Но многие недовольные пользователи MacBook обнаружили, что обновленная клавиатура Apple не работает, когда вокруг переключателей накапливаются даже крошечные частицы пыли. Это приводило к тому, что клавиши казались "липкими", не могли регистрировать нажатия клавиш или регистрировали многократное нажатие одним нажатием. Apple несколько раз настраивала свою клавиатуру-бабочку, но после продолжающихся жалоб отказалась от переключателей в 2020 году.

В этом иске утверждается, что Apple в течение многих лет знала, что ее переключатели-бабочки неисправны и что ее постепенные изменения не решают основную проблему. В нем цитируются внутренние связи внутри Apple, в том числе один из руководителей, который написал, что "сколько бы помады вы ни пытались нанести на эту свинью [имеется в виду клавиатура-бабочка]. . . это по-прежнему уродливо".

Читай также: На Apple подали в суд за неправильно припаянные детали

Истцы обвиняют Apple в нарушении нескольких законов в семи упомянутых выше штатах, в том числе Закона Калифорнии о недобросовестной конкуренции, Закона Флориды о обмане и недобросовестной торговой практике и Закона Мичигана о защите прав потребителей. В настоящее время они не запрашивают общенациональную сертификацию, но юридическая фирма, стоящая за иском, предложила любому покупателю из США пострадавшего MacBook пройти опрос.

Apple выступила против сертификации коллективного иска, заявив, что один сводный иск не должен охватывать несколько настроек клавиатуры-бабочки. Но истцы успешно доказали, что все клавиатуры-бабочки могут иметь одни и те же фундаментальные проблемы из-за их неглубокой конструкции и узких промежутков между клавишами. "Ни одно из конструктивных отличий, на которые указывает Apple, не повлияло ни на тесное пространство между клавишами, ни на малый ход конструкции", - говорится в приказе. Позже Apple придется утверждать, что эти базовые функции на самом деле не делали дизайн ненадежным, и что компания не потратила годы сознательно на изготовление неисправных клавиатур.

Напомним, ранее сообщалось, что на Apple подали иск на триллион за кражу телефона.