На Apple подали в суд за неправильно припаянные детали
Владелец патента на бессвинцовый припой подала в суд.
Сингапурская компания Asahi Chemical & Solder Industries подала в США иск против компании Apple, обвинив ее в нарушении патента.
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По мнению истца, Apple нарушила патент №6176947 под названием "Бессвинцовые припои". Как утверждается, Apple без разрешения использует запатентованную технологию во всех электронных изделия — от смартфонов iPhone до компьютеров iMac.
Изначально патент был выдан компании H-Technologies Group, специализирующейся на технологических решениях для электронной промышленности. Компания Asahi Chemical & Solder Industries называет себя правопреемником H-Technologies Group.
Истец просит суд заставить Apple выплатить "разумное вознаграждение".
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