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На Apple подали в суд за неправильно припаянные детали

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Владелец патента на бессвинцовый припой подала в суд.
За припой без свинца Apple может заплатить
За припой без свинца Apple может заплатить

Сингапурская компания Asahi Chemical & Solder Industries подала в США иск против компании Apple, обвинив ее в нарушении патента.

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По мнению истца, Apple нарушила патент №6176947 под названием "Бессвинцовые припои". Как утверждается, Apple без разрешения использует запатентованную технологию во всех электронных изделия — от смартфонов iPhone до компьютеров iMac.

Изначально патент был выдан компании H-Technologies Group, специализирующейся на технологических решениях для электронной промышленности. Компания Asahi Chemical & Solder Industries называет себя правопреемником H-Technologies Group.

Истец просит суд заставить Apple выплатить "разумное вознаграждение".

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Теги: Apple, патент
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