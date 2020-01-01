Apple подала в суд на логотип груши

Компания считает, что груша похожа на яблоко.

Prepear - это приложение, которое помогает пользователям находить рецепты, планировать блюда, составлять списки и организовывать доставку продуктов. Приложение является дополнительным продуктом Super Healthy Kids, и основатели утверждают, что им грозит судебный процесс со стороны Apple. Сообщается, что Apple не согласна с логотипом Prepear, утверждая, что его атрибуты слишком похожи на собственный логотип.

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Компания заявила через сообщение в Instagram, что Apple "решила выступить против и преследовать товарный знак нашего малого бизнеса, заявив, что наш логотип в виде груши слишком близок к логотипу их яблока и предположительно вредит их бренду". Далее в сообщении описывается эта акция как "большой удар по Prepear", излагается намерение сохранить оригинальный логотип и "послать сообщение крупным технологическим компаниям о том, что запугивание малого бизнеса имеет последствия".

Сравнение логотипов в иске macrumors.com

Компания подала петицию на Change.org, пытаясь убедить Apple "отказаться от возражений против логотипа Prepear и помочь остановить большие технологические компании от злоупотребления своим положением власти, преследуя малые предприятия, подобные нашему, которые уже испытывают трудности из-за Covid-19".

Prepear говорит, что это "очень маленький бизнес", в котором всего пять членов команды, и объясняет, что судебные издержки в связи со спором уже стоили тысячи долларов и увольнения одного из членов команды.

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"Apple выступила против заявки на регистрацию товарного знака для нашего малого бизнеса, Prepear, требуя, чтобы мы изменили наш явно грушевидный логотип, используемый для представления нашего бренда в бизнесе по управлению рецептами и планированию питания ... Большинство малых предприятий не могут позволить себе десятки тысяч долларов, чтобы бороться с Apple", - говорится в петиции. "Это очень ужасающий опыт - быть подвергнутым юридической атаке со стороны одной из крупнейших компаний в мире, даже если мы явно не сделали ничего плохого и понимаем, почему большинство компаний просто уступают и меняют свои логотипы".

Петиция в настоящее время собрала почти 9000 подписей, и учредители надеются, что она достигнет 10 000 подписей.

Prepear говорит, что Apple "выступила против десятков других заявок на товарные знаки, поданных малыми предприятиями с логотипами, связанными с фруктами", даже в тех случаях, когда логотип или отрасль не похожи на логотип Apple. Логотипы были источником судебных исков Apple в прошлом, таких как дело против норвежской политической партии и немецкой велосипедной дорожки.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы iPhone подали в суд на Apple за замедление телефонов.