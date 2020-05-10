На Apple подали иск на триллион за кражу телефона

Американец утверждает, что компания украла его наработки.

Мужчина подал в суд на Apple, утверждая, что компания забрала его iPhone после ремонта, на котором он использовал "специальные функции" для разработки функций в iOS.

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Заявления, поданные 1 июня Раевоном Терреллом Паркером в Окружной суд США в восточном округе Миссури, обвиняют Apple в том, что они отобрали у него iPhone.

Паркер утверждает, что он пошел в Apple Store в Сент-Луисе, чтобы решить проблему со своим iPhone 7. Персонал магазина исправил iPhone, но Паркер утверждает, что они "забрали его, обманув истца, зная, что это был первый телефон с новыми функциями", и вместо этого предоставили замену iPhone.

Предполагаемые "новые функции", по-видимому, включают в себя настройку iPhone на "обход определенных опций загрузки экрана", что позволяет айфонам "быстрее и точнее связываться с другими устройствами".

Эти функции, по-видимому, помогли Apple "создать iOS 12", и, как полагал Паркер, он должен был получить компенсацию.

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Более ранняя претензия, датированная 28 марта 2019 года, включала оценку iPhone 7, в которой идет речь об 1 триллионе долларов за телефон и 1 триллион долларов за iOS 12. Также еще 900 долларов взимается за аренду iPhone 7 компанией Apple, в результате чего общая сумма претензий составит "2 триллиона долларов и 900 долларов США и бесценный предмет".

Иск в 2019 году был отклонен судом после того, как Apple успешно убедила судью, что в жалобе не было заявлено ходатайство. Для нового судебного процесса Паркер также, как ни странно, включил в себя заявление о том, что ему принадлежат патенты на "iOS 12.0.1 и выше" и "iOS 13 и выше".

Что касается компенсации, Паркер требует от Apple 1 триллион долларов "из-за госпитализаций, поездок, бедствий, унижений, смущения и диффамации характера".

На момент публикации не было назначено ни одной даты судебного разбирательства.

Напомним, ранее сообщалось, что американка потребовала от Apple триллион долларов за замедление iPhone.